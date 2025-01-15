Видеоролик «ВКонтакте» привел к аресту пенсионерки за терроризм

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Тверской суд Москвы постановил арестовать 65-летнюю Галину Арчагову по обвинению в публичной поддержке террористической организации «Легион «Свобода России»*, запрещенной в России. Это передает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.
По версии следствия, пенсионерка, родившаяся в Североуральске Свердловской области, разместила на своей странице во «ВКонтакте» видеоролики с комментариями, которые расцениваются как оправдание и пропаганда терроризма. Арчагову обвиняют по статье 205.2 УК РФ, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.
На суде женщина просила избрать ей меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, ссылаясь на необходимость ухода за престарелым отцом. Однако суд не удовлетворил её просьбу.
Галина Арчагова была включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь ей предстоит ждать дальнейших судебных разбирательств под стражей.
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*организация запрещена в России
На суде женщина просила избрать ей меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, ссылаясь на необходимость ухода за престарелым отцом. Однако суд не удовлетворил её просьбу.
Галина Арчагова была включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь ей предстоит ждать дальнейших судебных разбирательств под стражей.
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*организация запрещена в России
Мария Моисеева