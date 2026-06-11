В отряде «ЛизаАлерт» рассказали о костных останках в районе поисков семьи Усольцевых

11 июня 2026, 00:17

Обнаруженные при поисках семьи Усольцевых останки оказались животного происхождения

Фото: iStock/avtk

Останки, которые обнаружили в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых, принадлежат одному или нескольким животным. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».





Напомним, что поиски исчезнувшего семейства велись в Красноярском крае с 4 по 9 июня. Район Кутурчинского Белогорья очень сложный: там есть скальные массивы, густая растительность, труднодоступные участки и большие перепады высот. Поэтому основное внимание добровольцы «ЛизаАлерт» уделяли работе с беспилотниками.





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«Обнаруженные на снимках костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения», — уточнили в поисковом отряде.