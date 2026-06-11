В отряде «ЛизаАлерт» рассказали о костных останках в районе поисков семьи Усольцевых
Обнаруженные при поисках семьи Усольцевых останки оказались животного происхождения
Останки, которые обнаружили в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых, принадлежат одному или нескольким животным. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Напомним, что поиски исчезнувшего семейства велись в Красноярском крае с 4 по 9 июня. Район Кутурчинского Белогорья очень сложный: там есть скальные массивы, густая растительность, труднодоступные участки и большие перепады высот. Поэтому основное внимание добровольцы «ЛизаАлерт» уделяли работе с беспилотниками.
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Большую часть территории обследовали методом фотограмметрии — с помощью серии перекрывающихся аэрофотоснимков создавали точные ортофотопланы. Эти кадры затем анализировала нейросеть, которая выделила несколько отдельных объектов как потенциально важные.
«Обнаруженные на снимках костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения», — уточнили в поисковом отряде.Усольцевы (Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь) пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Они отправились в поход по горам Буратинка и Мальвинка, но вскоре после этого перестали отвечать на звонки и сообщения, и тогда специалисты организовали спасательные работы. Зимой из-за устойчивого снежного покрова их пришлось временно свернуть, но весной этого года поиски продолжили.