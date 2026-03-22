В Германии поезд врезался в бетонные плиты, умышленно выложенные на путях
На немецкой федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия региональный экспресс наехал на бетонные плиты на железнодорожных путях. Об этом сообщает Focus со ссылкой на полицию.
Машинист поезда вовремя заметил препятствие и применил экстренное торможение. Однако состав продолжил движение и столкнулся с конструкциями. В поезде находились 309 пассажиров. По информации издания, никто из них не пострадал.
Полиция после первоначального расследования пришла к выводу, что один или несколько злоумышленников намеренно выложили на рельсы несколько бетонных плит и металлический прут. Правоохранители не исключают политический мотив. В настоящий момент полиция ведёт расследование и ищет свидетелей происшествия.
