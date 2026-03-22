В Тверской области спасатели МЧС извлекли тело мужчины из реки Нерль
В Тверской области сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС извлекли тело мужчины из реки Нерль. Об этом региональное ведомство сообщает в мессенджере MAX.
Трагический инцидент произошёл 22 марта. Спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего из воды в районе населённого пункта Нерльская Калязинского муниципального округа.
После завершения работ на месте ЧП сотрудники МЧС передали тело погибшего полицейским. Следователи регионального Следственного комитета установят обстоятельства произошедшего и причину гибели мужчины.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в центре Петербурга, где из реки выловили тело архитектора, пропавшего 3 месяца назад. Днём ранее в Ленинградской области мужчина провалился под лёд и погиб.
