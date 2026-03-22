Стали известны новые обстоятельства пропажи экс-спецназовца в Красноярском крае
В Красноярском крае продолжаются поиски 55-летнего экс-спецназовца Виктора Потаенкова, который пропал в национальном парке «Красноярские Столбы». Как сообщает Telegram-канал SHOT, спасатели и местные жители не исключают, что мужчина мог стать жертвой медведя.
Оператор дрона заснял хозяина леса в районе скалы Китайская стенка. Местные жители рассказали, что в их краях косолапые уже проснулись после зимней спячки и выходят к туристическим тропам. Люди допускают, что на пропавшего мог напасть хищный зверь.
Напомним, что Потаенков отправился в поход 9 марта. С тех пор родственники не выходили с ним на связь. Поисковый отряд работает в районе уже почти две недели. Спасатели прочёсывают лесные массивы и скалистую местность, однако не нашли ни самого мужчины, ни его следов.
