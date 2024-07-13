Выкинула чемодан с телом: Подозреваемая в убийстве сына пермячка — дочь полицейского

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Жительница Перми, которую подозревают в убийстве сына, оказался дочерью полицейского, об этом сообщили её соседи в беседе с Ura.ru.
12 июля случайный прохожий нашёл на пермской свалке чемодан, в котором находилось тело девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушения. Позже стало известно, что в убийстве ребёнка подозревается его родная мать.
Они также охарактеризовали семью женщины как «очень хороших и воспитанных людей».
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«Она родилась и выросла в Мотовихилинском районе. Потом ее какое-то время не было в поле нашего зрения и она жила в другом месте. Вернулась сюда 2-3 года назад. Ее отец — подполковник милиции, он работал в краевой Госавтоинспекции», - рассказали соседи подозреваемой.
Они также охарактеризовали семью женщины как «очень хороших и воспитанных людей».
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Евгения Парфентьева