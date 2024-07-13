Выкинула чемодан с телом: Подозреваемая в убийстве сына пермячка — дочь полицейского

Пассажирский лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. Какие на данный момент известны версии катастрофы и причем здесь птицы, читайте в материале «Радио 1».