В Дагестане во время пожара в частном доме пострадало четверо детей
Несколько детей получили ожоги при пожаре, возникшем в частном одноэтажном доме в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС по республике, сообщает ТАСС.
По данным ведомства, пятеро пострадавших, включая четверых несовершеннолетних, доставлены в Центральную городскую больницу Буйнакска в состоянии средней степени тяжести. Сейчас решается вопрос об их перевозке в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского для специализированного лечения.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 120 квадратных метров и полностью ликвидировать открытое горение.
Ранее сообщалось, что во Франции задержали гражданку Украины, пытавшуюся выдать замуж свою 9-летнюю дочь. Инцидент произошел в парижском Диснейленде. Сотрудников парка насторожило появление девочки на мероприятии в сопровождении 22-летнего мужчины, предположительно британца, выдаваемого за жениха.
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