В Дагестане во время пожара в частном доме пострадало четверо детей

23 июня 2025, 04:06

Фото: iStock/grafoto

Несколько детей получили ожоги при пожаре, возникшем в частном одноэтажном доме в селе Нижний Дженгутай Буйнакского района Дагестана. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС по республике, сообщает ТАСС.