Врач рассказал о текущем состоянии директора парка «Тайган» после нападения льва в Крыму

23 июня 2025, 00:37

Врач Писковой: состояние директора «Тайгана» Олега Зубкова стабилизировалось

Фото: iStock/sudok1

Состояние директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, стабилизировано врачами. Угрозы для его жизни нет. Эту информацию сообщил ветеринарный врач Василий Писковой, сотрудничающий с парком, передает РИА Новости.