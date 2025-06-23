Врач рассказал о текущем состоянии директора парка «Тайган» после нападения льва в Крыму
Состояние директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, стабилизировано врачами. Угрозы для его жизни нет. Эту информацию сообщил ветеринарный врач Василий Писковой, сотрудничающий с парком, передает РИА Новости.
Писковой уточнил, что родные и близкие Зубкова находятся рядом с ним в больнице.
Напомним, что инцидент произошел 22 июня. Директор парка получил множественные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Региональное следственное управление СК РФ начало проверку по факту нападения.
Ранее сообщалось, что одна из посетительниц парка поделилась подробностями первых мгновений после инцидента. Она описала, что люди видели, как пострадавшего увозили: его голова, лицо, тело и руки были полностью в крови, «всё как мясо», не осталось «ни одного живого места».
Парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе частным парком львов. На его территории площадью 32 гектара свободно обитают около 60 львов (включая редких белых), более 50 тигров и сотни других животных.
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