В российском регионе лобовое столкновение с деревом унесло жизни двух человек

30 августа 2025, 16:46

Под Минусинском автомобиль превратился в груду металла, забрав жизни двух человек

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Под Минусинском Красноярского края 30 августа произошла тяжелая авария, унесшая жизни двух человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.