В российском регионе лобовое столкновение с деревом унесло жизни двух человек
Под Минусинском Красноярского края 30 августа произошла тяжелая авария, унесшая жизни двух человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Инцидент случился днём в лесной местности неподалеку от села Лугавское. Согласно сообщению ведомства, водитель автомобиля, 1959 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с проезжей части и совершило столкновение с деревом.
На месте происшествия от полученных травм скончались как сам водитель, так и его пассажирка. Личность женщины в настоящее время выясняется. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для определения всех причин и обстоятельств случившегося.
