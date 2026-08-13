Сыну известного голливудского режиссёра грозит смертная казнь за убийство родителей
Сыну голливудского режиссёра Роба Райнера грозит смертная казнь за убийство родителей
В Лос-Анджелесе 32-летнему сыну голливудского режиссёра Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве собственных родителей. Более того, в деле Ника появилось отягчающее обстоятельство, которое может грозить ему высшей мерой наказания. Об этом сообщает Page Six.
Обвинительное заключение вынесли еще 20 июля, однако обнародовали лишь на этой неделе. Оно квалифицирует преступление Ника Райнера как спланированную атаку: по версии следствия, убийца ждал идеального момента, чтобы напасть на родителей с ножом. Прокурор намерен доказать, что обвиняемый действовал с прямым умыслом, но скрывал свои намерения от жертв.
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Напомним, что семейная трагедия произошла 14 декабря 2025 года в престижном районе Брентвуд. Полиция установила, что 78-летний Роб Райнер и его 70-летняя жена Мишель скончались в своем доме от множественных ранений. Их тела обнаружила 28-летняя дочь Роми. Вскоре правоохранители разыскали и арестовали сына погибших Ника. Если его признают виновным, американца ждет пожизненное заключение или смертная казнь.
Роб Райнер — известный режиссёр, подаривший миру около 30 картин. Многие знают его по работе над такими проектами, как «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Роб также снимался в кино — он сыграл в культовом фильме «Волк с Уолл-Стрит».