Сыну известного голливудского режиссёра грозит смертная казнь за убийство родителей

13 августа 2026, 01:19

Сыну голливудского режиссёра Роба Райнера грозит смертная казнь за убийство родителей

Ник Райнер и Роб Райнер (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Access Hollywood»)

В Лос-Анджелесе 32-летнему сыну голливудского режиссёра Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве собственных родителей. Более того, в деле Ника появилось отягчающее обстоятельство, которое может грозить ему высшей мерой наказания. Об этом сообщает Page Six.





Обвинительное заключение вынесли еще 20 июля, однако обнародовали лишь на этой неделе. Оно квалифицирует преступление Ника Райнера как спланированную атаку: по версии следствия, убийца ждал идеального момента, чтобы напасть на родителей с ножом. Прокурор намерен доказать, что обвиняемый действовал с прямым умыслом, но скрывал свои намерения от жертв.



