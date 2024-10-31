Виновник побега 6 заключенных: сотруднику колонии в Липецкой области предъявили обвинения

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После побега шести заключенных начальнику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности.
Несоблюдение должностных обязанностей обвиняемого позволило заключенным часто оставлять рабочие места и передвигаться по территории колонии без ограничений.
Следствие полагает, что заключенные готовили подкоп из колонии с июня. Они оставляли рабочие места небольшими группами, вместе шли в заброшенный цех и постепенно копали тоннель, через который будет совершен побег.
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Следствие полагает, что заключенные готовили подкоп из колонии с июня. Они оставляли рабочие места небольшими группами, вместе шли в заброшенный цех и постепенно копали тоннель, через который будет совершен побег.
«По данным следствия, обвиняемый, обязанный контролировать деятельность структурного подразделения и подчиненных ему сотрудников, обеспечивающих выполнение требований внутреннего распорядка на режимном объекте и соблюдение осужденными пропускного режима, халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей», — сообщает управление Следственного комитета по региону.Рассматривается вопрос отстранения обвиняемого от текущей должности пока идет предварительное следствие.
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В России произошел очередной побег заключенных
Мария Моисеева