18-летний москвич с ножом запугал кассира и унёс из магазина 30 тысяч рублей
В Новой Москве неизвестный с ножом похитил из кассы местного магазина 30 тысяч рублей. Позже полицейские задержали подозреваемого — им оказался 18-летний молодой человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
По информации ведомства, инцидент произошёл в торговой точке в деревне Десна. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как юноша зашёл в магазин, достал предмет, похожий на нож, и начал угрожать кассиру. Испуганный сотрудник не оказал сопротивления и отдал злоумышленнику всю выручку из кассового аппарата.
Молодой человек быстро сложил деньги в рюкзак и скрылся с места преступления. Однако сотрудники правоохранительных органов оперативно установили его личность и задержали. В настоящее время прокуратура контролирует процесс привлечения грабителя к уголовной ответственности.
Ранее стало известно о жителе Орска, который предстанет перед судом. Сообщается, что во время ссоры он избил свою сожительницу чайником.
