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Выбросил муж-таджик? В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки

РИА: по факту гибели жительницы Ульяновская возбуждено уголовное дело
27 августа 2024, 03:20
Фото: istock/MarinaZg

Фото: istock/MarinaZg

В Ульяновске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели молодой девушки, которая выпала с шестого этажа. Родственники погибшей подозревают, что к её смерти может быть причастен её бывший муж, сообщает СК России в своём Telegram-канале.
Событие произошло в ночь с 16 на 17 июля 2024 года, когда девушка выпала из окна шестого этажа. Родные не верят, что это было случайностью, и подозревают, что к трагедии может быть причастен бывший супруг девушки, уроженец Таджикистана.

По данному факту Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время ведётся расследование, и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.



Ранее сообщалось, что в Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.

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#уголовное следователи
#происшествия
#расследование
#девушка
#ск
Сливал данные ВСУ: в Омске арестовали мужчину
В Омске арестовали мужчину, передававшего Киеву засекреченные данные
27 августа 2024, 03:40

Фото: istock/blinow61

В Омске суд арестовал местного жителя, подозреваемого в шпионаже и передаче Украине секретных данных, касающихся оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам дела, 40-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера о деятельности одного из оборонно-промышленных предприятий региона. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и установление возможных сообщников арестованного.

Ранее сообщалось, что французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана. Отмечается, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали.

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Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

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#суд
#арест
#мужчина
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Так выглядит диктатура: арест Дурова стал символом упадка демократии в Европе
Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры
27 августа 2024, 02:59

Фото: istock/Cineberg

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стал предметом критики со стороны американского журналиста Такера Карлсона. В интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим Карлсон заявил, что задержание Дурова является чертой авторитарного политического строя.

«Это отличительная черта диктатуры», — отметил Карлсон.
Карлсон выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена активно поддерживает французского лидера Эммануэля Макрона в его действиях против Дурова, что, по его мнению, указывает на авторитарные тенденции.

Кеннеди-младший согласился с его точкой зрения, добавив, что свобода слова в Европе находится под угрозой.

«Мы потеряли Европу», — заключил политик.
Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин также прокомментировала задержание Дурова, отметив, что это является подтверждением глобальных угроз свободе слова.

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#сша
#арест
#задержание
#telegram
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Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада
Журналист Таибби: арест Дурова связан с утратой свободы слова на Западе
27 августа 2024, 01:36

Фото: istock/Thomasaf

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании, проводимой США и Европейским союзом (ЕС), с целью подавления инакомыслия и ограничения частных коммуникаций. Об этом в интервью ТАСС заявил американский журналист Мэтт Таибби.
«Это арест – часть агрессивной стратегии, направленной на подавление свободы слова в Европе и Соединенных Штатах. Применение Акта о цифровых услугах ЕС, требующего цензуры на частных платформах, демонстрирует серьёзную эскалацию этой кампании», — подчеркнул Таибби.
Он также обратил внимание на недавние обыски, проведенные ФБР США в домах политолога Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. Эти действия, по словам Таибби, связаны с их несогласием с американской политикой по Украине, что Вашингтон назвал «распространением дезинформации».

«Мы переживаем критический момент в истории Запада, когда свобода слова, являющаяся основой современных демократий, находится под угрозой. Сейчас мы становимся свидетелями её постепенной утраты», — заявил журналист.
Ранее стало известно, что прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей до среды, 28 августа. Прокурор Республики Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, связанного с организованной преступностью.

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#сша
#арест
#журналист
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Ездила на другой конец города ради секса: учительницу арестовали за связь со школьником
В США учительницу арестовали за секс с восьмиклассником
27 августа 2024, 01:21

Фото: istock/Ridofranz

В Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, тчоы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.
Расследование дела школьной учительницы велось с 2023 года. По информации правоохранительных органов, Полк с 2020 года состояла в сексуальной связи с 13-летним школьником, учеником восьмого класса. В полиции сообщили, что все это время она работала в штате Вашингтон и на своем автомобиле подвозила ученика к себе домой. Полк предоставляла парню марихуану, алкоголь и вейпы.

После того как ученик перешел в старшую школу отношения продолжились. Когда Полк переехала в 2021 году в Калифорнию, ей приходилось специально ездить в Вашингтон, чтобы встретиться с бывшим учеником. Сообщается, что встреча произошла в квартире, которую учительница сняла на Airbnb, там пара вновь занялась сексом.

Ранее сообщалось, что наемник ВСУ расстрелял девушку, назвавшую его фашистом. Об этом рассказала беженка из-под Суджи, пишет РИА Новости. По ее словам, трое наемников направились к дому ее 25-летней соседки. Та назвала их фашистами и заявила, что они хуже немцев, после чего девушку на глазах у младшей сестры расстреляли.

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#алкоголь
#встреча
#отношения
#расследование
#вейпы
#новости
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Ассистентку и телохранителя Павла Дурова отпустили после допроса французских следователей
Le Figaro: ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса в Париже
27 августа 2024, 00:56

Фото: istockphoto/AUFORT JEROME

В Париже отпустили ассистентку и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова после того, как французские следователи их допросили. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на «близкий к делу» источник. Личность ассистентки официально не разглашалась, однако в сети считают, что речь идет о Юлии Вавиловой.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь. Кто такая Юлия Вавилова и как связана с Павлом Дуровым — в материале «Радио 1».

Ранее телеграм-канал SHOT, сообщал, что Вавилова увела основателя Telegram у венгерской модели 18 Дианы Бако, на тот момент беременной.

По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#аэропорт
#радио
#мошенничество
#париж
#telegram
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Осы ворвались в дом и 160 раз ужалили хозяина
27 августа 2024, 00:56

Фото: istock/Daisy-Daisy

В Великобритании 57-летний житель города Брекон в Уэльсе, Эндрю Пауэлл, пережил ужасное нападение роя ос, которые ужалили его 160 раз, сообщает BBC News.
Инцидент произошел 18 августа, когда рой ос ворвался в дом Пауэлла после того, как фермер, работавший на близлежащем поле, случайно потревожил их гнездо комбайном. По словам пострадавшего, небо потемнело от насекомых, и он попытался укрыться, забежав в дом и закрывшись в ванной комнате. Однако осы настигли его даже там, атаковав мужчину в душе.

Пауэлл смог защитить лицо, но получил около 15 укусов в затылок и не менее 150 по всему телу. Сосед, увидевший происходящее, срочно доставил его в больницу. В пути мужчина несколько раз терял сознание от боли. Медики оказали первую помощь, отметив, что без своевременных инъекций последствия могли быть смертельными. Пауэлла госпитализировали на несколько дней, и, по его словам, он не мог спать почти неделю из-за постоянных болей.

Напомним, что в отличие от пчел, осы могут жалить несколько раз, что делает их особенно опасными. Специалисты советуют при встрече с роем ос сохранять спокойствие и медленно покидать место их концентрации, чтобы не провоцировать насекомых на дальнейшие атаки.

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#фермер
#дом
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#насекомые
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Небывалая поддержка по всему миру: какие известные личности поддержали Павла Дурова
Журналист Гралле заявил о небывалой поддержке Дурова по всему миру
26 августа 2024, 23:57

Фото: istock/Andrey Mikhaylov

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции вызвал волну поддержки по всему миру, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24.

«Мы наблюдаем волну возмущения по всему миру: конечно, в России, как вы только что отметили, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку», — отметил Гралле.
В качестве примера он привел реакцию таких известных личностей, как американский миллиардер Илон Маск, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком и создатель стартап-инкубатора Y Combinator Пол Грэм.

Гралле подчеркнул, что если дело Дурова примет обвинительный оборот, то можно ожидать еще более бурной реакции со стороны мировой общественности. "Если Павел Дуров — чего мы пока не знаем — окажется за решеткой, это может вызвать такую же масштабную реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем", — добавил журналист.

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#арест
#история
#журналист
#илон маск
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Павел Дуров не выйдет на свободу: стало известно, на сколько продлили арест
РИА: Дуров останется под стражей до среды
26 августа 2024, 23:28

РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции до среды, сообщает местная пресса со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным французских СМИ, Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Сообщается, что Дуров, обладающий французским гражданством, числится в списке разыскиваемых лиц на территории Франции.

Подробности задержания и причины его нахождения в списке разыскиваемых пока не разглашаются. Ожидается, что дополнительная информация будет доступна после завершения процедуры судебного разбирательства, назначенного на среду.

Напомним, по данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#арест
#сми
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Выпадение волос и слепота: Как обиженный сотрудник оборонного завода травил коллег водой с таллием
26 августа 2024, 22:00

Фото: iStock/sorn340

Семь лет назад на таганрогском авиазаводе, который выпускает уникальные самолеты-амфибии и самолеты «судного дня» для МЧС и Минобороны, начали происходить странные и даже жуткие вещи. У сотрудников предприятия начали массово выпадать волосы словно после химиотерапии, слепнуть глаза и ломаться ногти. Следователи почти четыре года разбирались в произошедшем.
Подробности массового отравления, кто за ним стоит и что на самом деле произошло на авиазаводе — читайте в материале «Радио 1».

Токсичный металл

Все началось в декабре 2017 года, когда сотрудники сразу нескольких отделов начали ощущать странные симптомы. Сперва боли в груди и пояснице приняли за сезонную простуду, а кто-то шутил о возрастных изменениях. Однако, когда у людей начали клоками выпадать волосы, отваливаться ногти и слабеть зрение — стало не до шуток.
«Мы решили, что подцепили какое-то сезонное вирусное заболевание. Шутили, что возрастное. А потом началось облысение. Пучки волос выпадали, это было ужасно», — приводят в «КП» слова одного из сотрудников.
На новогодних каникулах все стало еще хуже. Число заболевших резко выросло до 34 человек. Несколько особо тяжелых пациентов увезли в НИИ имени Склифосовского.
Фото: iStock/sudok1

Вскоре врачам пришли анализы, давшие понять, что ни о каком ОРВИ и речи быть не может. Сотрудники оборонного завода отравились токсичным металлом — таллием.

За дело взяли правоохранительные органы, ведь на режимном авиазаводе с таллием не работают. Ответ напрашивался лишь один — яд занесли извне.

Мертвая вода

Режимное предприятие перевернули вверх дном. Токсикологи изучили все поверхности — полы, стены, рабочие места и даже сам воздух, однако опасного вещества нигде не оказалось. Стало понятно, что токсичный металл мог попасть только двумя путями — через еду или воду.

Силовики поняли, что все пострадавшие находились в одном корпусе и пили воду из кулеров — больших 19-литровых бутылей с помпой, которые стояли в общем коридоре. В нескольких емкостях и обнаружили остатки таллия.

Маршрут «мертвой» воды исследовали детально — от точки А до точки Б, опросили даже тех, кто добывает ее из скважин. Выяснилось, что жидкость отравили уже на самом заводе.
Фото: iStock/Betka82

Таллий — металл, который не купишь в ближайшем магазине. Этот серебристо-белый материал, похожий на ртуть, используют при изготовлении линз, ламп, термометров и фейерверков.
«Металл, естественно, не растворишь в воде. Чтобы добавить его в бутыли, нужно было химическим путем получить соли этого тяжелого металла. Но кто на это способен? И зачем травить сразу столько народу? Мы все выяснили», — цитирует «КП» слова следователя.

Месть и зависть

Круг подозреваемых значительно сузился. Ведь таллий мог попасть в воду только через кого-то, кто имел прямой доступ к кулерам с водой. Следователи погрузились в конфликты и сплетни заводчан.

Вскоре внимание привлекла стычка 35-летнего инженера Владислава Шульги с юристом. Они сильно разругались после того, как первый на своей «Волге» сбил боковое зеркало у иномарки своего коллеги, а после поспешно уехал с места ДТП. Юрист изучил записи с камер, нашел виновника и предложил решить вопрос самостоятельно.
Фото: iStock/Apriori1

Юрист предложил Шульге заплатить ему полную стоимость зеркала — 20 тысяч рублей — и разойтись миром. Однако получил отказ.

Мужчина не стал спускать ситуацию на тормозах. Видео с уезжающий с места ДТП «Волгой» он выложил в интернет, а сам обратился в суд, который впоследствии выиграл. Шульгу лишили водительских прав.

По информации «КП», коллеги стали замечать, как ситуация с судом отразилась на инженере — он не раз негативно высказывался о случившемся и о юристе.

Негодовал Шульга и из-за других коллег, которым начальство исправно платило премии, в отличие от него. А он завистливо считал, что трудится не меньше других сотрудников.
«Он возмущался, что оставался сверхурочно, чтобы доделать работу, и, если требовалось, приходил даже по субботам, а его обделили», — приводятся слова одного из коллег.
Кроме того, у Шульги были недомолвки со своим начальником, который якобы мешал продвижению по карьерной лестнице. Однажды его хотели повысить, но после должность неожиданно предложили другому.
Фото: iStock/XiXinXing

Следователи зацепились за версию о причастности инженера и начали изучать журнал посещений. Оказалось, что Шульга часто возвращался на работу после того, как день уже подходил к концу.

Эти поводы следователи посчитали причиной для мести. Заглянули силовики и в журнал записей на вахте и нашли отметки о том, что инженер не раз возвращался на работу после окончания рабочего дня.
«Так мы выяснили, что инженер несколько раз вдруг возвращался на завод в конце рабочего дня, уже после того как вышел вместе с другими сотрудниками», — заявляли в ростовском СУ СКР.
Так как объект режимный, подобные «возвращения» обычно подкрепляются объяснительными, но Шульга просто отмечался в журнале, брал ключ и никаких бумаг на имя начальства не писал.

За днями неожиданных возвращений на работу следовали дни отравлений сотрудников.

Откуда взялся таллий?

Вскоре Шульгу задержали. Увидев целое досье, инженер во всем сознался. Под видеозапись он рассказал, как приходил на работу с бутылочкой раствора таллия и подливал его в кулеры, из которых пили его коллеги.
«Во время первоначальных показаний он сообщил такие детали, о которых даже мы не знали, но которые многое объясняют и вполне логично вписываются в общую картину отравления. Например, рассказал, откуда у него появился таллий», — приводят в «КП» слова следователя.
Фото: iStock/Remigiusz Gora

Оказалось, шарик таллия Шульга достал очень давно — еще когда учился в радиотехническом колледже. А когда обида на коллег его переполнила, вспомнил о тяжелом токсичном металле, и решил отомстить за свои обиды. Прочитав инструкцию в интернете, как с помощью химической реакции превратить таллий в соли, он сделал все сам.

Надеюсь, еще увидимся

Спустя какое-то время Шульга отказался от своих показаний, заявив, что ему угрожали жизнью матери.
«По его словам, оперативники якобы обещали подбросить наркотики и обвинить его мать в их продаже. Поэтому он и сказал, что лучше сядет сам, чем за решетку попадет мать. Вот так он мне объяснял», — процитировали заявление адвоката.
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Защиту инженера сначала строили на том, что таллий попал на авиазавод через яд для крыс и мышей. Однако эту версию затем опровергли — таллием грызунов не травили, а уборщицы, которым в таком случае досталось бы первым, не пострадали.

В конце концов Владислава Шульгу приговорили к 8 годам колонии общего режима и увели из зала в наручниках. Сторона защиты не согласна с приговором и обжаловала его в кассации.

Что стало с отравленными?

Не все сотрудники оборонного завода продолжают работать после массового отравления. Кто-то ушел на другое место работы, кому-то — не позволяет здоровье. Другие — вернулись после длительного больничного.
«Пережил много. И боли были по всему телу, и волосы выпадали. Продолжаю восстанавливаться до сих пор», — црассказал один из коллег Шульги.
Стоят ли все еще в коридоре кулеры или люди предпочитают приносить воду с собой — остается неизвестным.

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