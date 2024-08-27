Выбросил муж-таджик? В Ульяновске возбудили дело по факту гибели девушки

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В Ульяновске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели молодой девушки, которая выпала с шестого этажа. Родственники погибшей подозревают, что к её смерти может быть причастен её бывший муж, сообщает СК России в своём Telegram-канале.
Событие произошло в ночь с 16 на 17 июля 2024 года, когда девушка выпала из окна шестого этажа. Родные не верят, что это было случайностью, и подозревают, что к трагедии может быть причастен бывший супруг девушки, уроженец Таджикистана.
По данному факту Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время ведётся расследование, и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.
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По данному факту Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время ведётся расследование, и следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии школьную учительницу арестовали за связь с несовершеннолетним. Как сообщается, Наташа Полк ездила на другой конец города, чтобы заняться сексом с бывшим учеником. Об этом сообщает KXTV.
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Елена Перлова