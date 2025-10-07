Вырезавшую пентаграмму на груди жертвы убийцу приговорили к казни
Верховный суд штата Теннесси назначил дату казни для Кристы Пайк, осужденной за убийство однокурсницы в 1995 году. Об этом сообщает Associated Press.
Пайк приговорили к высшей мере наказания 30 лет назад, когда ей было 18 лет. Вместе со своим парнем Тадарилом Шиппом она напала на 18-летнюю Коллин Слеммер. Молодые люди жестоко избили девушку и вырезали ножом пентаграмму на ее груди. По данным следствия, Пайк также взяла с места преступления часть черепа убитой в качестве сувенира.
Адвокаты женщины пытались оспорить приговор, ссылаясь на тяжелое детство подопечной, перенесенные ею физическое и сексуальное насилие, а также биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Защита утверждала, что со временем и после лечения Пайк стала раскаиваться в содеянном, однако суд оставил приговор в силе.
Отмечается, что Пайк является единственной женщиной среди четырех преступников, которых готовят к экзекуции.
