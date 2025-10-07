Вырезавшую пентаграмму на груди жертвы убийцу приговорили к казни

07 октября 2025, 08:14

В США казнят женщину, которая убила однокурсницу и вырезала пентаграмму на груди

Фото: iStock/sakhorn38

Верховный суд штата Теннесси назначил дату казни для Кристы Пайк, осужденной за убийство однокурсницы в 1995 году. Об этом сообщает Associated Press.