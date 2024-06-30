В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

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В Харькове на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что под удар попало одно из промышленных предприятий в центре города. После взрыва там начался пожар. По словам Терехова, удар наносился российскими войсками корректируемой авиационной бомбой. В результате взрыва пострадали несколько человек. Также загорелись семь автомобилей.
Мэр также добавил, что на место направлены сотрудники экстренных служб и пожарные. Другие подробности, характер и детали повреждений будут известны после проведения соответствующей проверки.
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Александр Бойцов