В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Российская авиабомба ФАБ-3000, ударившая по ВСУ в Нью-Йорке, способна корректироваться в полёте после сброса с самолёта. Об этом «Ленте.ру» сообщил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.