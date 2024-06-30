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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

30 июня 2024, 17:51
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

В Харькове на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.


В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что под удар попало одно из промышленных предприятий в центре города. После взрыва там начался пожар. По словам Терехова, удар наносился российскими войсками корректируемой авиационной бомбой. В результате взрыва пострадали несколько человек. Также загорелись семь автомобилей.

Мэр также добавил, что на место направлены сотрудники экстренных служб и пожарные. Другие подробности, характер и детали повреждений будут известны после проведения соответствующей проверки.

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ВС РФ ударили по базе нацбатальона «Кракен» под Харьковом
Подполье: ВС РФ ударили по базе «Кракена» у Основянского озера
30 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска нанесли удар по базе украинского нацбатальона «Кракен» в пригороде Харькова. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что ВС РФ в 16:25 произвели удар по объекту вблизи Основянского озера. Снаряд попал в базу нацбатальона «Кракен», на которой проводились тренировки и обучение украинских военных.

Кроме того, Лебедев показал фото, на котором виден столб густого чёрного дыма.

Также на прошедшей неделе координатор подполья сообщал о множественном ударе ВС РФ по району дислокации ВСУ и боевиков «Кракена» в Николаевской области.

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#вс рф
#всу
#сво
#удар
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Зеленский ответил на вопрос о проведении прямых переговоров с Россией
Зеленский: переговоры с РФ возможны лишь с посредниками и по согласованию
30 июня 2024, 16:58

Мирные переговоры с Россией возможны исключительно при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью с изданием The Philadelphia Inquirer.
Отвечая на вопрос о вероятности проведения прямых переговоров с Россией, Зеленский заявил, что такой расклад событий исключён. Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только при участии посредников из разных государств, которые примут участие в выработке мирного плана и передадут его России.

В качестве примера такого рода переговоров он привёл формат встречи по обсуждению «зерновой сделки». Пока что Киев рассматривает только такую модель, заключил Зеленский.

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#украина
#россия
#переговоры
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В Ясиноватой в ДНР снаряд РСЗО HIMARS пробил девять этажей и не взорвался
30 июня 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Standart

В городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS попал в многоэтажный дом. Он пробил все девять этажей и не разорвался.
Об этом рассказал журналистам глава городской администрации Александр Пеняев. По его словам, снаряд РСЗО пробил все перекрытия в доме и остановился в подвале. Боевой заряд по неизвестной причине не сдетонировал. Жильцов дома экстренно эвакуировали на пригнанных для этой цели автобусах.

Глава администрации города добавил, что все гражданские направлены в пункты временного размещения, для них приготовлено горячее питание. Там они будут находиться до тех пор, пока снаряд не будет обезврежен. Сапёры уже прибыли на место и приступили к разминированию.

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#снаряд
#питание
#дома
#днр
#рсзо
#эвакуация
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Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot в борьбе с российскими авиабомбами
Зеленский: системы Patriot неэффективны в борьбе с авиабомбами ВС РФ
30 июня 2024, 16:44

Фото: iStock/Andrey Atanov

Системы ПВО Patriot не способны обеспечить Украине надёжную защиту от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в беседе с изданием Philadelphia Inquirer.
Подчеркнём, что вслед за этим заявлением лидер вновь попросил у западных союзников ракеты большой дальности.

Зеленский указал на то, что ракеты для системы ПВО Patriot очень дорогие, а для противодействия ВС РФ их может понадобиться и сотни, и даже тысячи.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что предпринимаемые ВСУ меры по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Российские войска сменили высоту полёта со 100-200 метров до 1000, что позволяет оставаться незамеченными для систем ПВО.

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#владимир зеленский
#бомба
#вс рф
#всу
#пво
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Названы особенности российской бомбы, ударившей по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке
Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке ФАБ-3000 корректируется в полёте
30 июня 2024, 15:15

Фото: iStock/aapsky

Российская авиабомба ФАБ-3000, ударившая по ВСУ в Нью-Йорке, способна корректироваться в полёте после сброса с самолёта. Об этом «Ленте.ру» сообщил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее в этот день Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео российского удара по пункту управления ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. Удар был произведён авиабомбой ФАБ-3000.

Как пояснил Кошкин, такие бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. При этом немаловажно, что сами самолёты, с которых они сбрасываются, не входят в зону поражения ПВО, поэтому бомбометание безопасно для лётчиков.

ФАБ-3000 уже использовались российскими войсками для нанесения ударов по объектам в Харьковской области в июне этого года. Западные и украинские эксперты высоко оценили возможности нового российского оружия.

По словам Кошкина, помимо продукта взрыва (более 1300 кг тротила), бомба создаёт мощную ударную волну, за счёт чего осколки снаряда усиливают поражающее поле.

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#бомба
#вс рф
#всу
#нью-йорк
#сво
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 72 беспилотников ВСУ
МО РФ: российские системы ПВО сбили 72 украинских беспилотника за сутки
30 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/MikeMareen

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 72 украинских беспилотника, девять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО), две ракеты «Нептун» и иные цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в общей сложности ПВО сбили 72 БПЛА украинских войск, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD американского производства и девять снарядов HIMARS для РСЗО производства США.

Ранее в воскресенье российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населённых пунктов Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#украина
#россия
#сво
#пво
#беспилотник
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Германия одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму
DPA: Германия одобрила экспорт вооружения на рекордные 7,48 млрд евро
30 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/arsenisspyros

Германия одобрила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на ответ Минэкономики страны на соответствующий запрос депутата бундестага Севим Дагделен от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость».
Отмечается, что в период с 1 января по 18 июня 2024 года Германия одобрила экспорт вооружений на рекордную сумму в 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем за этот же период прошлого года.

При этом большая часть экспорта в размере 4,88 миллиардов евро (около 65% от общей суммы) предназначена для Украины.

Также странами-покупателями вооружений стали Сингапур, Индия, Саудовская Аравия и Катар.

По словам Дагделен, наращивание экспорта оружия в страны, участвующие в боевых действиях и находящиеся на стадиях кризиса, безответственно.

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#германия
#экспорт
#оружие
#евро
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Украинские пограничники выстрелили в уклонистов на границе с Румынией
В Черновицкой области пограничники выстрелили в мужчин, пересекавших границу
30 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Пограничники выстрелили в мужчин, пытающихся пересечь границу в Черновицкой области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на правоохранительные органы.
Отмечается, что это произошло накануне в районе 22:00 вблизи границы с Румынией. Один из мужчин распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а другой достал мачете и нанёс удар по сотрудникам погранслужбы.

В результате этого один из пограничников достал табельный пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону нападавших. Один из них был ликвидирован, второй получил ранения.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.

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#украина
#пограничники
#граница
#румыния
#стрельба
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Минобороны: Российские войска освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР
30 июня 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие установили контроль над населёнными пунктами Спорное и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Кроме того, по сообщению пресс-службы российского оборонного ведомства, части Вооружённых сил РФ в составе группировки »войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады территориальной обороны противника.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение. Было нанесено поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады национальной гвардии.

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