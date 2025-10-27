Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик оказался богатым наследником
Житель Японии, всю жизнь проработавший водителем-дальнобойщиком, неожиданно узнал о своем происхождении. Об этом сообщает South China Morning Post.
Его нашли родственники, которые заподозрили, что их брат не является членом семьи. Конфликт начался, когда старший сын бизнесмена присвоил часть наследства, обещая заботиться о больном отце, но позже нарушил свои обязательства.
Братья вспомнили истории матери о возможной путанице в роддоме. Они решили проверить это с помощью ДНК-экспертизы. Результаты подтвердили их подозрения: старший брат не приходился им родственником. В результате расследования они нашли настоящего потерянного ребенка — 60-летнего дальнобойщика, который всю жизнь жил в бедности.
В 1953 году в токийской больнице «Сан-икукай» произошла роковая ошибка. Новорожденных перепутали, и мужчина попал в приемную семью с тяжелыми условиями жизни. Он не окончил школу и начал работать с раннего возраста. Дальнобойщик, узнав правду о своем происхождении, обратился в суд с иском против больницы. В результате судебного разбирательства учреждение было вынуждено компенсировать ему ущерб суммой в размере 38 миллионов иен.
