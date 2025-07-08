Рядом с трассой А-108 в Рузском округе нашли проржавевший боеприпас
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в деревне Коковино Рузского муниципального округа, опасная находка лежала в кустах в 15 метрах от трассы А-108 «Московское большое кольцо». Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об обнаруженном боеприпасе жители сообщили в единую службу спасения «Система-112». Прибывшие на место взрывотехники поисково-спасательного отряда № 2 Мособлпожспаса определили, что это ручная граната РГД-33. Снаряд пролежал в земле более 80 лет, проржавел и представлял опасность для людей», — говорится в сообщении.Гранату поместили в специальный контейнер, перевезли на полигон и там обезвредили.
Ранее сообщалось, что в Республике Коми прогремел взрыв на резервуарной площадке нефтегазовой компании Лукойл.