«Выслеживает детей»: Челябинский бомж напал на девочку, изодрав ей лицо бутылкой
В Миассе на улице Уральской мужчина напал на девятилетнюю школьницу. Инцидент произошёл рядом с детской площадкой, когда девочка возвращалась домой. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Нападавший ударил ребёнка стеклянной бутылкой по голове. Школьница получила серьёзные травмы лица. После случившегося она вернулась домой в окровавленной одежде.
По словам родственников пострадавшей, этот мужчина ранее уже совершал нападения на детей. Он и его знакомые регулярно появляются в районе, запугивают малышей и демонстрируют им свои раны. Группа лиц проживает в заброшенном здании неподалеку от игровой площадки.
Агрессор ранее отбывал срок за убийство. Суд снова приговорил его к тюрьме, на этот раз на шесть месяцев. Он выйдет на свободу в марте 2026 года. Родители пострадавшей опасаются за безопасность семьи, так как мужчина знает их адрес. Девочка сейчас работает с психологом и почти не выходит из дома.
Читайте также: