«Выслеживает детей»: Челябинский бомж напал на девочку, изодрав ей лицо бутылкой

03 ноября 2025, 10:58

В Миассе вышедший из тюрьмы мужчина напал с бутылкой на школьницу

Фото: Istock/Alfa Studio

В Миассе на улице Уральской мужчина напал на девятилетнюю школьницу. Инцидент произошёл рядом с детской площадкой, когда девочка возвращалась домой. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.