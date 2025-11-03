Достижения.рф

«Выслеживает детей»: Челябинский бомж напал на девочку, изодрав ей лицо бутылкой

В Миассе вышедший из тюрьмы мужчина напал с бутылкой на школьницу
Фото: Istock/Alfa Studio

В Миассе на улице Уральской мужчина напал на девятилетнюю школьницу. Инцидент произошёл рядом с детской площадкой, когда девочка возвращалась домой. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.



Нападавший ударил ребёнка стеклянной бутылкой по голове. Школьница получила серьёзные травмы лица. После случившегося она вернулась домой в окровавленной одежде.

По словам родственников пострадавшей, этот мужчина ранее уже совершал нападения на детей. Он и его знакомые регулярно появляются в районе, запугивают малышей и демонстрируют им свои раны. Группа лиц проживает в заброшенном здании неподалеку от игровой площадки.

Агрессор ранее отбывал срок за убийство. Суд снова приговорил его к тюрьме, на этот раз на шесть месяцев. Он выйдет на свободу в марте 2026 года. Родители пострадавшей опасаются за безопасность семьи, так как мужчина знает их адрес. Девочка сейчас работает с психологом и почти не выходит из дома.

Ольга Щелокова

