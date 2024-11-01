Задержан начальник полиции аэропорта Сочи, за взятки позволявший провозить iPhone из ОАЭ

Фото: iStock/Oksana Kalinina
В Сочи задержали начальника полиции местного аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что он за взятки позволял провозить смартфоны IPhone 16 из Дубая без необходимой декларации. Полицейского сдал сочинский бизнесмен, который хотел ввести из ОАЭ 30 новых телефонов в обход таможни. У него были знакомые в полиции аэропорта. Возле терминала он встретился с начальником линейного отдела полиции и его подчинённым – командиром патрульно-постовой службы. Они согласились помочь бизнесмену, но за 150 тысяч рублей.
Мужчина думал в течение двух дней о даче взятки, но всё же не решился, опасаясь, что его могут повязать вместе с полицейскими. Тогда он принял решение самостоятельно обратиться в правоохранительные органы и сдал взяточников. Затем он даже принял участие в оперативных действиях, встретившись с полицейскими в аэропорту и передав им 150 тысяч рублей. Тогда их и взяли правоохранители.
В настоящее время оба задержанных находятся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По ней им грозит до 12 лет лишения свободы.
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Мужчина думал в течение двух дней о даче взятки, но всё же не решился, опасаясь, что его могут повязать вместе с полицейскими. Тогда он принял решение самостоятельно обратиться в правоохранительные органы и сдал взяточников. Затем он даже принял участие в оперативных действиях, встретившись с полицейскими в аэропорту и передав им 150 тысяч рублей. Тогда их и взяли правоохранители.
В настоящее время оба задержанных находятся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По ней им грозит до 12 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова