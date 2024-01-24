Высокопоставленного полицейского арестовали за двоежёнство

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Высокопоставленного камбоджийского полицейского заподозрили в двоежёнстве. Об этом пишет местное издание Khmer Times.
Жена мужчины, для предотвращения заключения незаконного брака, подала официальную жалобу. В результате Нгам Ри был арестован сотрудниками полиции. За попытку совершения противозаконного деяния ему грозит крупный штраф.
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Анастасия Чинкова