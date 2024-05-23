МО: В небе над Татарстаном сбили БПЛА ВСУ самолётного типа

Фото: iStock/rancho_runner
Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбили в небе над Татарстаном, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 14.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Беспилотник над Татарстаном сбили дежурные силы противовоздушной обороны.
Ранее о беспилотниках сообщали жители Татарстана. Один из дронов был сбит в районе Южной улицы города Нижнекамск, а второй улетел в сторону улицы Гайнуллина. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Новой Таволжанки
«Военное дело»: железнодорожный состав с техникой ВСУ уничтожили в Люботине
«Домой, твари»: В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село
Евгения Парфентьева