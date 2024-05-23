Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском

Фото: iStock/NiseriN
В сети появилось видео момента взрыва беспилотника над Нижнекамском в Татарстане. Его публикует Telegram-канал Mash Iptash.
На опубликованных кадрах слышны несколько звуков взрыва. Примечательно, что они были настолько сильными, что у большого числа машин сработали сирены.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области.
Напомним, 23 мая Нижнекамск атаковали беспилотниками. Уточняется, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Ранее в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки вражеских дронов.
Читайте также:
Нижнекамск атаковали беспилотниками
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
В Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ погибла женщина
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области.
Напомним, 23 мая Нижнекамск атаковали беспилотниками. Уточняется, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Ранее в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки вражеских дронов.
Читайте также:
Нижнекамск атаковали беспилотниками
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
В Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ погибла женщина
Екатерина Коршунова