Выставка шуб загорелась в российском городе

МЧС: Выставка шуб загорелась в Челябинске
В ночь на 31 декабря во Дворце культуры железнодорожников в Челябинске загорелась выставка меховых изделий.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, очаг находился на первом этаже — в выставочном зале, где представили натуральные шубы и другие изделия из меха.
Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работали дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электроприбора.
