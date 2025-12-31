Достижения.рф

Выставка шуб загорелась в российском городе

МЧС: Выставка шуб загорелась в Челябинске
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В ночь на 31 декабря во Дворце культуры железнодорожников в Челябинске загорелась выставка меховых изделий.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, очаг находился на первом этаже — в выставочном зале, где представили натуральные шубы и другие изделия из меха.

Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работали дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электроприбора.

Никита Кротов

