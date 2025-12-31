ДТП с участием боксера Джошуа: подробности и причины
Полиция назвала предварительную причину смертельного ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа. Об этом сообщает Metro.
По версии правоохранителей, у внедорожника Lexus, в котором ехал спортсмен, на высокой скорости лопнула шина. Из-за этого водитель потерял управление. Авария произошла 29 декабря в Нигерии на загруженной скоростной трассе Лагос — Ибадан. Lexus на скорости врезался в стоявший грузовик.
Тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе погибли на месте. Сам боксер, находившийся на заднем сиденье, серьезных травм не получил.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП стало причиной блокировки движения на МКАД в Москве.
