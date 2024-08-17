Вице-губернатор Приморья направился вместе с батальоном «Тигр» воевать в Курскую область

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Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов возглавит формирование батальона «Тигр», который будет воевать в Курской области, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», – отмечается в сообщении.
Ефремов был назначен заместителем губернатора в феврале. Он отвечает за внутреннюю политику региона. До этого он работал в зоне проведения СВО.
Боевые действия в приграничном российском регионе начались 6 августа. Режимы контртеррористической операции были введены в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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