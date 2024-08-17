Вице-губернатор Приморья направился вместе с батальоном «Тигр» воевать в Курскую область

Киев ответил на запрос аргентинского суда об экстрадиции Игоря Чуркина, российского гражданина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины. Об этом сообщил адвокат Чуркина Кристиан Рубилар, а также информационное агентство ТАСС.