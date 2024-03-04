Верховный суд признал легитимным отказ в регистрации на выборах Борису Надеждину

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В феврале 2024 года российский политик Борис Надеждин не был допущен до выборной гонки в качестве кандидата в президенты. В Центризбиркоме РФ аргументировали свое решение высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях. Из 105 тыс. экземпляров, поданных политиком, комиссия сочла недействительными 9147.
Борис Надеждин решил оспорить решение в Верховном суде РФ и потерпел неудачу в своем намерении. Теперь он собирается подавать жалобы в президиум Верховного суда и в Конституционный суд РФ.
Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».
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Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
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Мария Федоровцева