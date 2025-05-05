«Вывел свою семью и кого мог»: страшные кадры с места взрыва в Москве. Причины пожара в многоквартирном доме, жертвы

Сгогревшая квартира на юго-западе Москвы (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Вечером четвертого мая произошел пожар в доме на юго-западе Москвы. Предварительная причина — взрыв газа. Подробнее в материале «Радио 1».
Взрыв приняли за грозуНовости о взрыве начали поступать около 21:00. Очевидцы рассказывают, что его сила снесла целую стену квартиры. После стало известно, что в доме рушатся перекрытия. Эвакуация всего дома началась оперативно. К этому моменту огонь перекинулся на восьмой этаж и охватил вторую сторону. Местный житель рассказал, что увидел огонь только в одной квартире. По его словам, взрыв выбил шахту лифта и сдвинул плиту дома.
«Живу на седьмом этаже, в соседнем подъезде. Услышал хлопок, увидел, что выбиты окна. Побежал по соседям, рассказал, что лучше выходить. Вывел свою семью, вывел, кого мог. Вызвал спасателей, пожарных. Все уже работают на месте».Люди из соседних домов делились тем, что до этих событий слышали громкий хлопок, из-за чего включилась сигнализация у многих машин. 4 мая сначала никто не озаботился громким звуком, потому что его приняли за грозу.
«У меня окно было открыто, я чувствовал запах горелой резины, а потом начало вонять порохом. Окна выбиты были. Там не стеклопакеты выбиты, там просто окна даже нет», — описал очевидец разрушения.
Видео с места пожара на улице Генерала Тюленева в Москве
Пострадавшие и погибшие при взрыве и пожареВ сводках сообщалось о двух погибших. Местная жительница рассказала, что из квартиры, которая взорвалась, спасли только маленькую девочку. Кроме нее никто не выжил. Квартиру заблокировало дверью, ребенка вывели соседи с нижних этажей. Мужчина, который также пострадал в пожаре, пытался спасти хозяйку квартиры, однако не смог, так как ему придавило ногу.
Точное количество пострадавших не уточняется. Известно, что за медицинской помощью обращалось 18 человек. Один мужчина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Ликвидация пожараСотрудники МЧС прибыли на место происшествия быстро. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Спецслужбы использовали вышку, чтобы потушить огонь на восьмом и девятом этажах дома. В тушении пожара участвовали более 60 человек и 20 единиц техники. Огонь потушили около 23:00. В МЧС рассказали, что взрыв привел к обрушению крыши и перекрытий. Жителей дома перевели в пункты временного размещения в ближайшем административном здании. Там работают психологи, волонтеры и полиция.
В январе 2024 года в том же подъезде на улице Генерала Тюленева произошел взрыв газа на шестом этаже. Квартира полностью выгорела. Никто не пострадал. Очевидцы сообщали, что газовое оборудование в доме регулярно проверяли специалисты. По факту взрыва завели уголовное дело. Под контроль расследование происшествия взяла Черемушкинская межрайонная прокуратура.
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