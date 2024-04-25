Живодеру, убившему собаку на глазах у детей, грозит до трех лет колонии

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Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными против жителя города Находка Приморского края. Мужчина подозревается в убийстве собаки на глазах у детей.
23 апреля в интернете начали распространять сведения об убийстве собаки с использованием топора. Живодер совершал преступление на глазах у детей. Сообщается, что до этого приморец выбросил животное на улицу, после чего пёс примкнул к стае.
В управлении МВД по региону заявили, что свидетели убийства, со своей стороны, настаивали на причастности 57-летнего мужчины к преступлению.
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В управлении МВД по региону заявили, что свидетели убийства, со своей стороны, настаивали на причастности 57-летнего мужчины к преступлению.
«Участковыми уполномоченными полиции в ходе оперативной работы и беседы с гражданином удалось выяснить его причастность к противоправному деянию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что останки животного вывез в лесополосу и позже показал место», — сообщает министерство.Возбуждено уголовное производство по ч 1. ст. 245 УК РФ. Останки собаки передали на судебно-биологическую экспертизу.
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Алина Юрчак