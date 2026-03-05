Иран ударил по аэропорту в Нахичевани из-за азербайджанской армии у границы
Усиление азербайджанских сил у границы с Ираном могло стать причиной атаки на аэропорт в Нахичевани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне власти Азербайджана привели армию в состояние повышенной готовности и отменили отпуска военнослужащим пограничных частей. Страна имеет общую границу с Ираном на юге и участвовала в эвакуации иностранных граждан, включая россиян, после начала американо-израильской операции против Тегерана.
Напомним, что сегодня иранский беспилотник атаковал аэропорт города Нахичевань. В результате удара пострадали два человека. Из расположенных поблизости школ эвакуировали учащихся и сотрудников.
После инцидента посла Азербайджана вызвали в МИД Ирана. В Баку заявили, что рассматривают произошедшее как серьезный инцидент и оставляют за собой право на ответные меры.
