С трудом передвигалась, но хотела показаться на публике: о чем мечтала Мишель Трахтенберг перед смертью

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)
Умершая на 40-м году жизни актриса Мишель Трахтенберг хотела реабилитировать свою карьеру. Звезда сериала «Сплетница» планировала вернуться в Голливуд.
Близкие к следствию источники исключают криминальный характер смерти актрисы. За год до кончины она перенесла пересадку печени, что могло и сгубить звезду.
За неделю до смерти Трахтенберг уже очень плохо выглядела — она с трудом передвигалась и похудела. Однако актриса проявляла огромную силу воли, и даже надеялась вернуться в Голливуд.
Как сообщил RadarOnline.com, Мишель разработала план по возвращению популярности. Для начала она собиралась снова выходить в свет — в марте планировался благотворительный кинопоказ ее последней картины «Спираль», в которой Трахтенберг подарила голос женщине с ментальным заболеванием. Фильм собирались показать в 2021 году, однако релиз перенесли из-за пандемии коронавируса.
Артистку не смущали проблемы со здоровьем. Она все равно хотела появиться на вечере — по видеосвязи или лично. Однако планам звезды не удалось сбыться.
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За неделю до смерти Трахтенберг уже очень плохо выглядела — она с трудом передвигалась и похудела. Однако актриса проявляла огромную силу воли, и даже надеялась вернуться в Голливуд.
Как сообщил RadarOnline.com, Мишель разработала план по возвращению популярности. Для начала она собиралась снова выходить в свет — в марте планировался благотворительный кинопоказ ее последней картины «Спираль», в которой Трахтенберг подарила голос женщине с ментальным заболеванием. Фильм собирались показать в 2021 году, однако релиз перенесли из-за пандемии коронавируса.
Артистку не смущали проблемы со здоровьем. Она все равно хотела появиться на вечере — по видеосвязи или лично. Однако планам звезды не удалось сбыться.
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Ольга Енгалычева