Выяснили личность убитого иностранцем в Грузии россиянина
В Тбилиси раскрыли жестокое убийство российского тренера дельфинов. Жертвой нападения стал 37-летний Дмитрий Шереметьев, работавший с морскими млекопитающими в дельфинарии Севастополя. По предварительным данным, преступление совершили с целью ограбления.
Как сообщает телеграм-канал «База», инцидент произошел во время прогулки Дмитрия с друзьями. К компании присоединился неизвестный, который позднее выманил тренера в безлюдное и темное место, не освещаемое камерами видеонаблюдения. Там на россиянина напали с ножом. Тело погибшего нашли со следами множественных ножевых ранений, а также с разбитым носом и порезами на лице.
Подозреваемый в нападении — 60-летний армянин. Его задержали при попытке пересечь границу с Арменией. Выяснилось, что злоумышленника уже судили за убийство.
По версии следствия, после расправы он похитил у Шереметьева около 1000 долларов наличными, смартфон и снял с него кроссовки. Впоследствии обувь продали, телефон удалось найти. Однако местонахождение сумки с деньгами и документами подозреваемый скрывает до сих пор. Семья погибшего объявила сбор средств на транспортировку его тела из Грузии на родину и организацию похорон.
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