Выяснили личность убитого иностранцем в Грузии россиянина

31 августа 2026, 15:58

Baza: в Грузии убили россиянина Дмитрия Шереметьева

Фото: istockphoto/bruev

В Тбилиси раскрыли жестокое убийство российского тренера дельфинов. Жертвой нападения стал 37-летний Дмитрий Шереметьев, работавший с морскими млекопитающими в дельфинарии Севастополя. По предварительным данным, преступление совершили с целью ограбления.