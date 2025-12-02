Выяснились новые подробности о россиянах, найденных мертвыми в гараже со школьницей

02 декабря 2025, 00:37

Сосед раскрыл детали о россиянах, найденных мертвыми со школьницей в гараже Ленобласти

Фото: iStock/PamWalker68

Сосед россиян, обнаруженных мертвыми в гараже в Выборгском районе Ленинградской области, рассказал об их роде занятий. По его словам, один из мужчин работал курьером, а второй перебивался случайными заработками. Об этом пишет 78.ru.





Собеседник издания считает, что мужчины «отдыхали» в закрытом гараже.





«Там же ремонтировали машину, она стоит без колёс. Видимо, во время очередного ремонта они завели автомобиль, но не вывели выхлопную трубу на улицу», — добавил он.