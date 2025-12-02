Выяснились новые подробности о россиянах, найденных мертвыми в гараже со школьницей
Сосед россиян, обнаруженных мертвыми в гараже в Выборгском районе Ленинградской области, рассказал об их роде занятий. По его словам, один из мужчин работал курьером, а второй перебивался случайными заработками. Об этом пишет 78.ru.
Собеседник издания считает, что мужчины «отдыхали» в закрытом гараже.
«Там же ремонтировали машину, она стоит без колёс. Видимо, во время очередного ремонта они завели автомобиль, но не вывели выхлопную трубу на улицу», — добавил он.Отмечается, что находившиеся в гараже же школьницы не состояли в родстве с погибшими мужчинами. Следствие устанавливает, каким образом несовершеннолетние оказались в помещении.
О происшествии в Ленобласти «Радио 1» передавало 1 декабря.
Сообщалось, что в гараже в поселке Камышовка нашли автомобиль с телами двух мужчин и девочки-подростка. Также там находилась еще одна школьница, у которой диагностировали тяжёлую форму токсического отравления углекислым газом.