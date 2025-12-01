Достижения.рф

«Вульгарно, но шикарно»: Глюкоза взорвала сеть смелой фотосессией в латексе

Певица Глюкоза примерила образ с рогами и латексом — фанаты спорят
Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, снова удивила поклонников новым дерзким образом.



После громкого «перезапуска» карьеры артистка продолжает экспериментировать с провокационными стилистическими решениями.

На свежем фото певица позирует в латексном наряде с расстёгнутым бюстгальтером и маской с рогами — образ мгновенно вызвал ассоциации с Малефисентой.

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)
В комментариях разгорелись жаркие обсуждения: кто-то восхищался смелостью Глюкозы, а кто-то раскритиковал откровенную стилистику.

«Королева», «Так держать, Наташа», «Пусть пуритане взорвутся», — писали одни.
Другие же назвали фотосессию «чистым сумасшествием» и даже предположили, что артистке «пора в рехаб».

Однако большинство сошлось в одном — образ не оставляет равнодушными.

«Вульгарно, но всё равно шикарно», — пишут фанаты.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0