«Вульгарно, но шикарно»: Глюкоза взорвала сеть смелой фотосессией в латексе

01 декабря 2025, 23:13

Певица Глюкоза примерила образ с рогами и латексом — фанаты спорят

Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, снова удивила поклонников новым дерзким образом.





После громкого «перезапуска» карьеры артистка продолжает экспериментировать с провокационными стилистическими решениями.



На свежем фото певица позирует в латексном наряде с расстёгнутым бюстгальтером и маской с рогами — образ мгновенно вызвал ассоциации с Малефисентой.



Глюкоза (Фото: Instagram* / @glukozamusic)

В комментариях разгорелись жаркие обсуждения: кто-то восхищался смелостью Глюкозы, а кто-то раскритиковал откровенную стилистику.





«Королева», «Так держать, Наташа», «Пусть пуритане взорвутся», — писали одни.

«Вульгарно, но всё равно шикарно», — пишут фанаты.