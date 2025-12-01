Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска от ВСУ

01 декабря 2025, 23:45

Песков: Путин получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.





В ходе визита, состоявшегося вечером 30 ноября, Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот сообщил российскому лидеру об освобождении городов Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике и Волчанск в Харьковской области.



Также обсуждалась тема результатов наступательных действий ВС РФ на других направлениях.



