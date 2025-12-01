Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска от ВСУ
Песков: Путин получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска
Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
В ходе визита, состоявшегося вечером 30 ноября, Путин заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот сообщил российскому лидеру об освобождении городов Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике и Волчанск в Харьковской области.
Также обсуждалась тема результатов наступательных действий ВС РФ на других направлениях.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Южная» освободила населенный пункт Клиновое в ДНР.
Напомним, президент России 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.