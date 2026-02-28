Столб черного дыма поднялся над горящим ТЦ в российском городе
В Миассе Челябинской области загорелся торговый центр «Малахит». Об этом сообщили в региональном МЧС.
Сигнал о возгорании поступил днем 28 февраля от очевидцев. Пожарные по прибытии выяснили, что огонь охватил второй этаж на площади 450 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек. Предварительно, пострадавших нет.
Местный портал 74.RU делится кадрами с места происшествия. На них видно, как над ТЦ поднимается столб черного дыма. По словам очевидцев, большая часть помещений полностью выгорела.
По данным 2ГИС, в двухэтажном ТЦ работали десятки компаний: аптеки, продуктовый магазин, отделы косметики, одежды и других товаров.
Ранее сообщалось, что в Волоколамске двухлетний ребенок погиб при пожаре, который произошел в квартире после того, как мать оставила троих детей одних дома.
