Выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов

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Более 80 дельфинов погибли в Чёрном море после разлива мазута, вызванного крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.
Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.
Она также добавила, что на данный момент невозможно сделать точный прогноз о будущем количестве погибших дельфинов.
Загрязнение также затронуло крымское побережье, включая Керчь и Севастополь, где действуют региональные режимы ЧС.
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«Восемьдесят четыре погибших дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря», — сказала Белей.
Она также добавила, что на данный момент невозможно сделать точный прогноз о будущем количестве погибших дельфинов.
«У китообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям», — передает ее слова «Интерфакс».Разлив около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов привёл к введению режима ЧС федерального уровня в Краснодарском крае и Севастополе. 10 января из повреждённого танкера произошёл новый выброс мазута, большая часть которого была собрана за три дня. Специалисты откачали из кормы судна более 1,4 тыс. тонн топлива и начали демонтаж конструкции.
Загрязнение также затронуло крымское побережье, включая Керчь и Севастополь, где действуют региональные режимы ЧС.
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Мария Моисеева