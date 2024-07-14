Выяснилось, когда будут результаты расследования о повреждении газопровода Balticconnector

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Итоги расследования повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сообщат осенью. Об этом со ссылкой на старшего следователя Центральной криминальной полиции Ристо Лохи сообщает агентство STT.
«Наше расследование продвинулось вперед, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе дополнительной информации нет. Осенью можно будет рассказать что-то новое», – заявил Лохи.Газопровод на дне Финского залива, соединяющий Финляндию и Эстонию, остановили 8 октября 2023 года, когда оператор обнаружил утечку. Как выяснилось позже, на трубе обнаружили повреждение, причиной которого стало внешнее воздействие. Вместе с газопроводом пострадали два кабеля связи.
Изначально все подозрения сводили к России и грозили закрыть Балтийское море для всех российских судов, несмотря на заявления Кремля, опровергающие какую-либо причастность к ЧП.
Однако от подозрений в сторону России отказались лишь после того, как по предварительным данным стало ясно, что в повреждении газопровода скорее всего виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
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