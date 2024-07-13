Выяснилось, откуда родом устроивший стрельбу в воинской части контрактник

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Начавший стрельбу в пункте временной дислокации Белгородской области Алексей Журавлев родился в селе Юськасы в Чувашии. Об этом сообщили журналисты RT. Отмечено, что Журавлев и его брат уехали 20 лет назад, оставив дом и участок, которые хотели продать в течение четырех лет под снос за 200 тысяч рублей.
В минувший четверг, 11 июля, на территории приграничной части солдат открыл пулеметный огонь по сослуживцам. Выпив, они стали оскорблять Журавлева, а тот оказался вспыльчивым. После случившегося дезертир сбежал, прихватив с собой оружие, и может находиться на территории Украины.
Ранее его судили за грабеж, после отбытия срока он задолжал денег и не мог вернуть их. Источник RT подтвердил информацию о раненых. Местные закрытые чаты разместили на контрактника ориентировку. Им, предварительно, является наводчик Алексей Журавлев 1995 г.р.
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Никита Кротов