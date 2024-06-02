Названа причина массового перехода солдат ВСУ на сторону России

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В последнее время участились случаи перехода военнослужащих Вооружённых сил Украины на сторону России. Такая массовость объясняется тем, что их призвали в ВСУ насильно, против их воли.
Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу. Он подчеркнул, что дезертируют именно те, кого вынуждали служить, кого хватали на улицах и против их воли отправляли в армию. Конечно, ни о каком моральном духе и верности долгу в этом случае не может идти и речи. Поэтому, получая от российских солдат сигнал «идите к нам», они так и делают и переходят на сторону противника.
Доктороу также добавил, что в настоящее время потери ВСУ составляют до 1,7 тысячи человек в день. Страшно представить, что будет дальше, если полномасштабное наступление российской армии ещё даже не началось, заключил эксперт.
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Александр Бойцов