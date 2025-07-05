«Хочется пожалеть»: Нюша и её сестра заступились за Ирину Дубцову на фоне хейта из-за ее поведения в «Сокровищах императора»

05 июля 2025, 02:49

Нюша и ее сестра пожалели столкнувшуюся с травлей и хейтом Ирину Дубцову

Нюша и Мария Шурочкина (Фото: Instagram* @mashuniashura)

Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина заступились за Ирину Дубцову, столкнувшуюся с хейтом на шоу «Сокровища императора». Они пожалели Ирину, на которую обрушилась критика зрителей. Выигравшие 14 миллионов рублей сестры высказали свое мнение о травле на проекте в шоу «Алена, блин!».





Ирину, которая была в одной команде с рэпером Natan, активно осуждали за капризы и резкие замечания в адрес других участников. В числе прочего, Дубцова назвала наркоманкой Дану Борисову, чем вызвала возмущение фанатов в соцсетях. Например, блогер Наташа Гасанхова, которая обычно положительно отзывается об артистке, после скандалов заявила, что той не следует участвовать в каких-либо реалити.





«Ей нельзя показывать зрителям себя настоящую», — заявила Гасанхова.

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)



«Нужно иметь смелость, чтобы выйти к людям и признать свои слабости, признать, что ты неидеален, где-то слаб, может, и сам об этом не знаешь. Для каждого человека это большое испытание», — заявила певица.

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«Мне хочется пожалеть каждого участника. И Иру хочется пожалеть. Очень важно, чтобы мы увидели свои слабые стороны и сделали выводы», — заключила она.