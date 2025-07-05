«Хочется пожалеть»: Нюша и её сестра заступились за Ирину Дубцову на фоне хейта из-за ее поведения в «Сокровищах императора»
Нюша и ее сестра пожалели столкнувшуюся с травлей и хейтом Ирину Дубцову
Певица Нюша и ее сестра Мария Шурочкина заступились за Ирину Дубцову, столкнувшуюся с хейтом на шоу «Сокровища императора». Они пожалели Ирину, на которую обрушилась критика зрителей. Выигравшие 14 миллионов рублей сестры высказали свое мнение о травле на проекте в шоу «Алена, блин!».
Ирину, которая была в одной команде с рэпером Natan, активно осуждали за капризы и резкие замечания в адрес других участников. В числе прочего, Дубцова назвала наркоманкой Дану Борисову, чем вызвала возмущение фанатов в соцсетях. Например, блогер Наташа Гасанхова, которая обычно положительно отзывается об артистке, после скандалов заявила, что той не следует участвовать в каких-либо реалити.
«Ей нельзя показывать зрителям себя настоящую», — заявила Гасанхова.Однако Нюша и Мария отметили, что Ирины — это проявление характера, а не слабость. Идеальных людей нет, и требуется особая храбрость, чтобы вести себя на реалити честно. Нюша сравнила шоу с психотерапией, где участники раскрыли душу перед всей страной.
«Нужно иметь смелость, чтобы выйти к людям и признать свои слабости, признать, что ты неидеален, где-то слаб, может, и сам об этом не знаешь. Для каждого человека это большое испытание», — заявила певица.
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Мария согласилась и подчеркнула, что каждому участнику пришлось обнажить свои «болевые точки» на проекте. Она считает, что в этом и есть смысл проекта - поработать над своими «проблемами», столкнуться с ними лицом к лицу.
«Мне хочется пожалеть каждого участника. И Иру хочется пожалеть. Очень важно, чтобы мы увидели свои слабые стороны и сделали выводы», — заключила она.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская