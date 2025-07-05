Футболист Фёдор Смолов бросился с кулаками на посетителей в московской «Кофемании» и попал на видео

05 июля 2025, 04:16

Федор Смолов набросился с кулаками на двух посетителей «Кофемании» в Москве

Фото: iStock/nito100

Футболист Фёдор Смолов стал участником инцидента с применением насилия в московском заведении сети «Кофемания» на Большой Никитской улице. Предварительно, конфликт произошел 28 мая. Смолов ударил двух людей и попал на видео, кадры с ударами предоставляет Telegram-канал «360.ru».