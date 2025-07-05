Футболист Фёдор Смолов бросился с кулаками на посетителей в московской «Кофемании» и попал на видео
Футболист Фёдор Смолов стал участником инцидента с применением насилия в московском заведении сети «Кофемания» на Большой Никитской улице. Предварительно, конфликт произошел 28 мая. Смолов ударил двух людей и попал на видео, кадры с ударами предоставляет Telegram-канал «360.ru».
На видеозаписи зафиксировано, как словесная перепалка между Смоловым и двумя посетителями переросла в драку: спортсмен нанес оппонентам удары руками. Причины конфликта официально не установлены, однако по одной из версий, спортсмена спровоцировали.
Примечательно, что инцидент случился на следующий день после объявления «Краснодара» о непродлении контракта со Смоловым. Некоторые СМИ также сообщают о попытках пострадавших вымогать у футболиста деньги после драки.
По данным Telegram-канала Baza, изначально от спортсмена потребовали миллион рублей, чтобы кадры не попали в онлайн пространство. Когда Смолов согласился выплатить сумму, его собеседники назвали новую цену, еще выше, и на этот раз получили отказ. В результате видео оказалось в сети.
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