Британская рок-группа Oasis сыграла первый за 16 лет концерт после воссоединения

05 июля 2025, 02:11

Рок-группа Oasis провела в Кардиффе первый за 16 лет концерт после воссоединения

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

Британская рок-группа Oasis провела свой первый после воссоединения концерт. Выступление после 16-летнего перерыва состоялось в Кардиффе и открыло международный тур Live'25, который будет длиться до 23 ноября. Об этом сообщает газета The Guardian.





Легендарная манчестерская группа, основанная в 1991 году, за свою карьеру продала свыше 60 млн копий семи альбомов. Она является одним из главных символом брит-попа. Распад Oasis в 2009 году был вызван конфликтом между братьями Галлахерами.



Вечером 4 июля основатели группы братья Лиам и Ноэл Галлахеры вышли на сцену стадиона «Принсипэлити», чтобы выступить перед почти сотней тысяч зрителей. Вместе с басистом Энди Беллом, барабанщиком Джои Уоронкером и гитаристами Полом Артурсом и Джемом Арчером коллектив исполнил двухчасовой сет из главных хитов 1990-х, включая Cigarettes and Alcohol, Supersonic, Roll With It и Wonderwall.





«Oasis вновь ворвались на сцену живой музыки в пятницу вечером с блестящим дебютным концертом в рамках своего мирового турне после воссоединения», — передает The Guardian.