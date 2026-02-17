«Была ломка»: Ирина Горбачёва снялась полностью обнажённой — фото

17 февраля 2026, 16:41

Ирина Горбачёва опубликовала фото без одежды, сделанные в бассейне на Бали

Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* @irina_gorbacheva)

Актриса Ирина Горбачёва разместила в личном блоге серию снимков без одежды. Фотосессия прошла в бассейне на острове Бали.





В подписи к публикации артистка заявила, что во время этой поездки изменила подход к заботе о себе. По словам Горбачёвой, она начала выстраивать новые пищевые привычки и сотрудничала со специалистами — телесным практиком и нутрициологом.

«Была ломка, тянуло на сладкое, но я следовала новому. Сейчас идёт пятая неделя на микродозинге препарата для нормализации обмена веществ. Новый для меня опыт. За месяц прожила будто три, в плане взросления и понимания процессов в теле. Возвращаюсь домой другой», — рассказала она.