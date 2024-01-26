Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прилетели в Москву

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Четверо россиян, выживших после падения самолёта Falcon 10, прибыли в Москву. Борт, вылетевший из Кабула 25 января, благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Напомним, Falcon 10, перевозивший из Таиланда в Москву больную российскую туристку и её супруга, пропал с радаров наземных служб над горным районом на границе Афганистана и Таджикистана. Это произошло 20 января. Всего на борту находились шесть человек. На следующий день спасатели обнаружили обломки самолёта и выживших медиков и членов экипажа. Оба пассажира. погибли.
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Александр Бойцов