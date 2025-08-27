В Индонезии отсидевший маньяк вернулся за старое и отравил семейную пару
В Индонезии отсидевший в тюрьме 15 лет маньяк вернулся за старое и отравил семейную пару кофе. Об этом сообщает The Jakarta Post.
Преступником оказался 63-летний мужчина по имени Ибин. Он отсидел срок в колонии за убийство девяти человек. Маньяк предлагал жертвам магические услуги, а после травил их, предлагая кофе с цианидом.
В 2019 году его досрочно выпустили на свободу, но он все-таки вернулся за старое. Сначала Ибин познакомился с парой и предложил той оказать магические услуги, за которые погибшие заплатили 12,4 тысячи рублей. Позже он предложил жертвам кофе с цианидом. Мертвых 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину нашли в каменоломне регентства Пемаланг. Как оказалось, в этом году это уже третий случай отравления людей цианидом в Центральной Яве.
