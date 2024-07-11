Выживший террорист начал давать показания о захвате СИЗО в Ростове

Фото: istockphoto / artisteer
Выживший после попытки захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания
Даниил Камнев, террорист, выживший после попытки захвата СИЗО в Ростове, начал давать показания о причастных к этому нападению. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.
Напомним, Даниил Камнев обвиняется по трём статьям: захват заложников, побег из мест лишения свободы и применение насилия, опасного для жизни.
16 июня утром шесть заключённых СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. В результате пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.
Читайте также:
На месте сбитого беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
В Туле мигрант получил год колонии за взятку полицейскому
«Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист Даниил Камнев начал давать показания о причастных к теракту», – сообщили в ведомстве.
Напомним, Даниил Камнев обвиняется по трём статьям: захват заложников, побег из мест лишения свободы и применение насилия, опасного для жизни.
16 июня утром шесть заключённых СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. В результате пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.
Читайте также:
На месте сбитого беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
В Туле мигрант получил год колонии за взятку полицейскому
Мира Полтева