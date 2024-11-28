Не менее 400 боевиков ликвидированы за сутки при участии ВКС РФ в Сирии

Как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике Олег Игнасюк.