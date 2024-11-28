Не менее 400 боевиков ликвидированы за сутки при участии ВКС РФ в Сирии

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Как минимум 400 террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* ликвидированы за сутки в Сирии при участии российских военно-космических сил. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в республике Олег Игнасюк.
Террористы нападали на межправительственные войска в Алеппо и Идлиб накануне в среду, 27 ноября.
Днем стало известно, что сирийские военные вступили в бой с радикалами. Противник потерял живую силу и технику.
Как отметили в сирийском Минобороны, боевики нарушили соглашение о деэскалации конфликта, ударив по деревням, населенным пунктам и военным позициям.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Днем стало известно, что сирийские военные вступили в бой с радикалами. Противник потерял живую силу и технику.
Как отметили в сирийском Минобороны, боевики нарушили соглашение о деэскалации конфликта, ударив по деревням, населенным пунктам и военным позициям.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Никита Кротов