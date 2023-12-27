ВКС РФ уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе

Фото: сайт Минобороны РФ
Заместитель руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана"** совершили пятнадцать обстрелов за сутки в идлибской зоне деэскалации на территории арабской республики.
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пятнадцать обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»**: в провинции Алеппо — пять обстрелов; в провинции Идлиб — семь обстрелов; в провинции Латакия — три обстрела. В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Трумба провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, один получил ранение», — цитирует РИА Новости слова Кулить в ходе брифинга.
Он добавил, что за сутки в районе Эт-Танф было зафиксировано четыре нарушения истребителями F-16 и Rafale «коалиции».
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*Запрещенная в России террористическая организация
**Запрещенная в России террористическая организация
Диана Аванесян