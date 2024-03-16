Минобороны: ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области

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Российские войска пресекли попытки проникновения в Россию украинских ДРГ со стороны Сумской области и в направлении населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники противника. По данным источника, потери ВСУ составили до тридцати человек.
Уточняется, что украинские войска потеряли три танка, несколько боевых бронированных машин, боевую машину РСЗО Vampire чешского производства и РСЗО «Град».
Ранее сообщалось, что российские военные за минувшую ночь нейтрализовали атаку киевского режима. Над Курской областью в течение ночи было сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов.
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Екатерина Коршунова