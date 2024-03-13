Минобороны: Российские военные уничтожили очередной ЗРК Patriot под Харьковом

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan
Российские военные в Харьковской области поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
На прошлой неделе сообщалось, что ударом российской ракеты «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР были уничтожены системы украинской ПВО, в том числе две установки ЗРК Patriot. Отмечается, что уничтожение дорогостоящей американской техники серьёзно и не в лучшую сторону сказывается на способности ВСУ отражать удары с воздуха.
Читайте также:
MWM: Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
В Великобритании заявили, что Россия уничтожила все полученные ВСУ ЗРК Patriot
Более 30 офицеров НАТО уничтожены с комплексом Patriot в ДНР
Александр Бойцов